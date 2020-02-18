شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يكون شكل سلبي -تحليل صباحي- 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 0٫766 ريال، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 0٫78 ريال، مما كون بذلك نموذج القمة الثنائي والذي ولد هدفا سعريا عند مستوى 0٫725 ريال، ويتجه السهم حاليا لمستوى الدعم التالي عند 0٫755 ثم 0٫725 ريال، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 0٫785 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.75 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.78 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط