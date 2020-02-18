شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) تحت سيطرت البائعين -تحليل صباحي- 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 0٫518 ريال، مستقرا اسفل مستوى الدعم السابق عند 0٫53 ريال، ويلامس السهم حاليا الحد العلوي للقناة الهابطة قصيرة الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 0٫49 ريال كمستوى أول ثم 0٫40 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫55 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.50 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.53 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط