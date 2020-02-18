أمير الشرقية: «الصناعة» تعمل لبناء سلسلة توريد محلية تتمتع بالكفاءة والقدرة

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس الإثنين، انطلاق مبادرة غرفة الشرقية لتعزيز المحتوى المحلي والتجارة البينية «تجسير»، وذلك في الحفل الذي نظمته الغرفة في مقرها، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالقطاع الصناعي.

ونوه سموه بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على تمكين المحتوى المحلي، وجعله خيارا أولا في مختلف الصناعات والمشروعات، مبينا أن الخطوات التي خطتها المملكة نحو تعزيز المحتوى المحلي، وتعظيم أثره الاقتصادي، ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لزيادة حجم القطاع غير النفطي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح سموه أن دور الغرف التجارية في تعزيز الصناعة المحلية، لا يقتصر على هذه المبادرة وحسب، فالفرص ما زالت واسعة أمام الغرف التجارية للربط بين كبرى الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد مبادرات متنوعة لدعم وتمكين المحتوى المحلي، وترسيخ مفهوم الجودة والاستدامة، وإقامة المعارض والمؤتمرات واللقاءات التي تدعم المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وتعرف بها، مشيرا سموه إلى الدور الذي تلعبه وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مساندة دور الغرف التجارية، والعمل لتعزيز استخدام المنتجات المحلية في المشروعات والصناعات الوطنية، ودعم البحث والتطوير في القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل وفق إستراتيجية الوزارة في دعم قطاع التصنيع، وخططها لبناء سلسلة توريد محلية تتمتع بالقدرة والكفاءة.

ولدى وصول سموه إلى مقر الحفل، تجول في المعرض المصاحب، ثم رعى سموه توقيع عدد من الاتفاقيات لدعم المبادرة.

وكشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في كلمته، أن الوزارة تعتزم إطلاق «بنك الصادرات» خلال الأيام المقبلة؛ ليكون داعما للقطاع الصناعي الذي تعول عليه الدولة في صناعة التنمية، ومن خلاله سوف يتم إطلاق التجمعات الصناعية المختلفة، التي تعنى بالنظر للتجمعات كمفهوم يتم من خلاله بناء أفكار صناعية والعمل على تقريب المصانع التي تعمل في نشاط واحد، مؤكدا أن تلك المبادرات والجهات ستساعد القطاع الصناعي للنمو وتحقيق النتائج والأهداف المرصودة.

وأضاف: إن الدولة تعوّل على قطاع الصناعة في تحقيق التنوع الاقتصادي، وإحداث نمو حقيقي لتحقيق التنمية المستهدفة في قطاعي الصناعة والتعدين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إدخال التقنيات الحديثة ومساعدة المستثمرين لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وهي خيار مناسب لعدة عوامل منها أن التركيبة السكانية السعودية تعتمد على فئة الشباب، إضافة إلى حرص الدولة على خلق ممكنات يستطيع المستثمر من خلالها أن يتبنى هذه التقنيات لتطوير نشاطه، إذ تم رفع رأسمال صندوق التنمية الصناعي من 65 إلى 105 مليارات ريال، وتصميم برامج للتمويل لا تقتصر على الأصول الثابتة.

وتطرق إلى برنامج ندلب الخاص بالصناعة والخدمات اللوجستية، الذي يعد من أكبر البرامج التي أطلقت، ويستهدف توحيد جهود القطاعات التي يخدمها البرنامج وهي الصناعة والتعدين والطاقة واللوجستيك.

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وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي: إن العديد من المؤشرات تؤكد مواصلة الاقتصاد الوطني لانتعاشه، مدعوما بعوامل عدة، موضحا أن مبادرة «تجسير» التي تدخل ضمن جهود غرفة الشرقية لأجل تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة النمو والتنمية الاقتصادية التي تعيشها البلاد في مختلف القطاعات والمجالات، وجهودها في تقديم خدمات جديدة ومبتكرة، تدعم مجتمع الأعمال من الصناعيين والموردين المحليين، فهي تنطلق من أهمية إيجاد صياغات واضحة نحو ترسيخ قيم التعاون والمشاركة والتكامل بين الصناعيين المحليين، بما يُحققه العمل التعاوني من سهولة في تبادل المعلومات والمنتجات والخامات بين المصانع وبعضها البعض، وهو ما يصب في رفع نسبة المحتوى المحلي في الصناعة الوطنية.

وقال رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالغرفة إبراهيم آل الشيخ: إن التصنيع يمثل خيارا إستراتيجيا لتحقيق النمو الاقتصادي ‏المستدام؛ كونه قطاعا يتمتع بقدرات كبيـرة في تعزيز النمو الاقتصادي، ويحمل مزيدا من الفرص الاستثمارية والوظيفية، ‏ويتسم باتصاله وتداخله مع العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.. لافتا إلى أن مبادرة «تجسير» نموذج تطبيقي مصغر لإفراز ‏حاضنات صناعية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وتأتي كخطوة مبتكرة تدفع في اتجاه بناء جسور التعاون بين ‏مختلف المصانع، وهو ما يؤدي إلى تخفيض تكاليف التشغيل، ورفع الطاقة الإنتاجية، وتخفيض رأس المال، وبالتالي ‏زيادة قدرتنا على منافسة الاقتصاديات المتقدمة.

والتقى وزير الصناعة بالصناعيين في الغرفة التجارية، مشيرا إلى أن القطاع يملك أجهزة وإمكانيات مميزة، فيما لفت إلى وجود فريق مكتمل يملكون ورش عمل في جامعة الأميرة نورة، لديهم ست غرف ويجلسون للتشاور بهدف تعزيز دور «ندلب» في جميع القطاعات.

وأشار إلى أن «مدن» أسهمت في خلق بيئة مميزة بالقطاع، موضحا أن لديهم خططا للتوسع وإدخال المنتجات الجديدة لتوسيع قاعدة العملاء، لافتا إلى أن التقنيات الموجودة بالصناعة تساعد على تبني الكثير من التقنية ولكن أيضا نحتاج إلى بنية تحتية وإجراءات مختلفة.

وأكد أن تحمل الدولة المقابل المالي الهدف منه التمكين خلال خمس سنوات من إيجاد الآليات لاستدامة سوق العمل في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن ما نحاول تحقيقه خلال هذا الإعفاء هو إعطاء فرصة للمصانع لإعادة ترتيب أوراقها.

وتطرق للمنتجات المحلية وأننا يجب أن نبدأ بأنفسنا، ويجب أن ندعم المنتج المحلي ومهم جدا أن نفعل روح وتبني الصناعات السعودية والفخر بها وهي منتجات ممتازة.