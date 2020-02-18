شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ«نجم» متحدثا في الندوة الدولية لصناعة هياكل السيارات 2020 IBIS والان نبدء بالتفاصيل
وخلال مشاركته في جلسة نقاش بعنوان «وجهة نظر قطاع التأمين»، تطرق الرئيس التنفيذي لنجم الدكتور محمد السليمان، إلى أهمية الأتمتة في تطوير منظومة الخدمات المتعلقة بقطاع المركبات، ومن ضمنها قطاع التأمين، الذي أثبت تقدما كبيرا في هذا المجال. وقال: «نحن في نجم، نتبنى خيار الأتمتة والابتكار وفق إستراتيجية تضمن تطبيق التحول الرقمي الكامل في مختلف خدماتنا، مما ساهم في ارتقائنا بمستوى معالجتنا لقضايا المرور في أوقات قياسية، وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار، وبالتالي زيادة الكفاءة في حركة النقل وتحسين جودة الحياة بالمملكة». كما تطرق إلى المطالبات التأمينية، حيث توفر شركة نجم منصة رقمية فعالة تساهم في تبسيط الإجراءات ومعالجة وحل المشكلات المتعلقة بالحوادث، وإنهاء إجراءات المطالبات التأمينية المتعلقة بها بأسرع وقت ممكن.
وعلى صعيد آخر، تحدث الدكتور السليمان عن أهمية تعزيز الشفافية ضمن إجراءات التأمين، وبما يعزز حماية المؤمّن عليهم والقطاع عموما. واستعرض خطوات نجم في هذا السياق، لا سيما عبر مكافحة مختلف أوجه «الاحتيال التأميني» على المركبات، وتعزيز الثقة بين نجم ومختلف أصحاب المصلحة، ومؤكدا أن لوسائل الأتمتة الحديثة، خاصة عبر خدمات الذكاء الاصطناعي الدور الأكبر في تعزيز الشفافية وتحقيق أعلى درجات الالتزام والتكامل بين شركات التأمين من جهة والمؤمنين من جهة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لـ«نجم» متحدثا في الندوة الدولية لصناعة هياكل السيارات 2020
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