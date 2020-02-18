شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون مشترك بين «stc pay» و«المدفوعات السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

وقّعت شركة المدفوعات الرقمية «stc pay» اتفاقية مع شركة المدفوعات السعودية، وذلك لتعزيز التعاون في قطاع المدفوعات غير النقدية والاستفادة من الخبرات المتخصصة والمتنوعة، التي تمتلكها شركة المدفوعات السعودية.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل شركة المدفوعات السعودية على تمكين شركة «stc pay» من عقد شراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالقطاع المالي التقني، للمساهمة في التحوّل نحو مجتمع رقمي بالانسجام مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات الرقمية أحمد العنزي: إن إستراتيجية الشركة تواكب أهداف إستراتيجية مجموعة stc لتمكين التحول الرقمي وتوفير تقنيات مبتكرة من شأنها إثراء تجربة العميل من خلال محفظة رقمية آمنة.

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وأكد العنزي أن الاتفاقية ستُسهم في تمكين المؤسسات المالية من تقديم خدمات متطورة في القطاع المالي مما يدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لـ «برنامج تطوير القطاع المالي» المتمثلة في تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد.

بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية زياد اليوسف: إن شركة المدفوعات السعودية تعمل على تمكين وتطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية في المملكة من خلال توفير خدمات آمنة وموثوقة وفعالة. وأضاف إن الاتفاقية مع شركة المدفوعات الرقمية السعودية «stc pay» تأتي بعد أن حققت الشركة نجاحات سريعة، كأول شركة محفظة إلكترونية في مجال التقنية المالية. ونتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى رفع مستوى التنوع في الخدمات والحلول لجميع مزودي الخدمة والمستفيدين، بما يحقق الاستفادة القصوى من خدمات البنية التحتية الموحدة التي توفرها المدفوعات السعودية، وذلك تماشيا مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج «رؤية 2030».

وتعد شركة «stc pay» أكبر محفظة مالية رقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي حين تأسست عام 2018، تجسيدا لإستراتيجية مجموعة «stc».