«الإمارات للألمنيوم» تخرج دفعة من الشباب المواطنين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أقامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، حفل تخريج 50 شاباً إماراتياً؛ بعد إكمالهم برنامج التدريب الوطني وبرنامج التعليم المفتوح التابع للشركة، وتعد هذه أول دفعة في الشركة يحصل فيها الخريجون على شهادات مهنية معتمدة من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA). لتصبح الإمارات العالمية للألمنيوم بذلك أول شركة صناعية في الدولة تقدم برامج تدريبية تمنح الشهادات المهنية المعتمدة والمعترف بها في إمارة دبي.

وأقيم حفل التخرج بحضور الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة.

تعمل برامج التدريب الوطنية التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تمكين خريجي المدارس الثانوية من اكتساب المهارات والخبرات والمؤهلات اللازمة؛ لتولي الوظائف التشغيلية في مصاهر الألمنيوم ومحطات الطاقة التابعة للشركة، وتمتد مدة الالتحاق بهذه البرامج التدريبية إلى سنة كاملة.

كما يوفر برنامج التعليم المفتوح فرصاً للموظفين؛ للحصول على مهارات وشهادات علمية أو مهنية أو وظيفية أعلى بينما يواصلون عملهم بدوام كامل في الشركة. ويشمل التدريب على دورات معتمدة عبر الإنترنت تدعم الموظفين في حياتهم المهنية.