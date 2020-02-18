«سياحة عجمان» تختتم فعاليات شهر الإمارات للابتكار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”



اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان فعاليات شهر الإمارات للابتكار التي نظمتها على مدى أسبوع كامل خلال الفترة من 8 إلى 14 فبراير في مركز شباب عجمان، شملت 6 فعاليات رئيسية متنوعة استهدفت تنمية ثقافة الابتكار والإبداع لدى الموظفين والمشاركين. وشملت الفعاليات التي نظمتها الدائرة جلسة حوارية عن جائزة مدامة وعرض فكرة تطبيق الثريا، بالإضافة إلى عرض مشروع التفتيش السياحي الذكي الذي يوضح كافة المنشآت السياحية وبياناتها بالإضافة إلى بيانات التفتيش.

ونظمت الدائرة خلال شهر الإمارات للابتكار ورشة صنع الأختام لموظفي دائرة التنمية السياحية خلال قهوة الصباح وورشة الابتكار في السياحة والضيافة لطلاب المدارس وورشة الطين للطلاب الموهوبين والمبدعين.

وأثنى صالح الجزيري مدير عام الدائرة على جهود فريق العمل الذي ساهم في إنجاح المبادرات والفعاليات التي تم تنظيمها بما ينسجم مع أهداف شهر الإمارات للابتكار، لنشر وتعزيز ثقافة الابتكار في إمارة عجمان بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار، وصولاً لأن تكون الإمارات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

وقال إن شهر الإمارات للابتكار شكل مساراً أصيلاً لدعم الآفاق الفكرية والإبداعية لدى المؤسسات والأفراد في المجتمع، وترجمة واقعية لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة نحو بناء مجتمع متسلح بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا في التعاطي مع مفاهيم الابتكار ومساراته، الأمر الذي يعزز الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة للدولة، ويدعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

يذكر أن دائرة التنمية السياحية في عجمان تتبنى الابتكار نهجاً للعمل وثقافة مجتمعية، من خلال استخدامها لأحدث الابتكارات في مجال الترويج السياحي والتسهيل على العملاء والزوار، وكذلك عبر توظيفها للابتكار في التعريف بالدائرة وجهودها وخدماتها.