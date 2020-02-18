توسيع شراكة «الاتحاد للشحن» و«دناتا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «الاتحاد للشحن»، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة «الاتحاد للطيران»، عن توسيع شراكتها مع شركة «دناتا»، إحدى أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، في مجال خدمات مناولة الشحن .

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وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم تمديد فترة الشراكة بين الشركتين حتى عام 2023 تستمر خلالها «دناتا» بتزويد «الاتحاد للشحن» بخدمات التخزين ومناولة بضائع الشحن الجوي بوزن يبلغ 180 ألف طن سنوياً عبر 15 محطة رئيسية ضمن شبكة «الاتحاد للشحن» .

وللمرة الأولى، سيتسع نطاق الشراكة بين «الاتحاد للشحن» و«دناتا» ليشمل دول أمريكا الشمالية وجنوب آسيا والمحيط الهادئ، حيث استهلت «دناتا» عمليات التخزين في مطار تورونتو بيرسون الدولي في كندا في 5 فبراير 2020، و يليه مطار شانجي في سنغافورة من تاريخ 1 مايو 2020.

كما ستعزز الخطوة الجديدة التي تشمل دول أمريكا الشمالية وجنوب آسيا والمحيط الهادي شبكة العمليات المشتركة بين «الاتحاد للشحن» و«دناتا» .