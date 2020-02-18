افتتاح أول فنادق «دلتا باي ماريوت» إقليمياً في «جميرا بيتش»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتح فندق دلتا باي ماريوت جميرا بيتش، على مقربة من ذا ووك، وجي بي آر، ومارينا دبي، أبوابه ليكون أول فندق من علامة ديلتا في منطقة الشرق الأوسط، يتألف من 360 غرفة وجناحاً وشققاً مخدّمة بالكامل توفّر إطلالات بانورامية على مرسى دبي وشاطئ جميرا.

وقال شجاعت يار، مدير عام مجموعة الفنادق: «نحن متحمسون لإطلاق علامة فنادق دلتا في المنطقة وقد وجدنا أنه لا مكان أفضل من هذا الموقع المميز لافتتاح أول فندق للعلامة. نسعى لتقديم تجربة فندقية أنيقة ومرنة تلبي احتياجات المسافر العصري عبر التركيز على التفاصيل التي تهم ضيوفنا لنقدمها بطريقة مثالية».

يقع الفندق على بعد دقائق من الواجهة البحرية ومارينا دبي، ما يتيح للضيوف الوصول إلى العديد من وجهات الطعام والتسوّق على طول الواجهة البحرية في دبي. فيما تقع معالم المدينة مثل برج العرب، وسوق مدينة جميرا، ونخلة جميرا على بعد أقل من 10 كم عن الفندق.