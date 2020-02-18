دبي ثالثة مدن العالم في الغرف الفندقية الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

حلت دبي في المركز الثالث عالمياً في قائمة أكبر 10 أسواق عالمية من حيث افتتاح الغرف الفندقية الجديدة خلال الفترة ما بين 2010 و2019، في ظل التطور الهائل الذي شهده قطاع الضيافة في الإمارة، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة «إس تي آر» للبحوث والبيانات في قطاع الضيافة.

وعززت دبي الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية خلال السنوات العشر الماضية، بعد أن سجلت افتتاح نحو 57464 غرفة فندقية جديدة بين عامي 2010 و2019.

وجاءت دبي (3) بالإضافة إلى نيويورك (6) وطوكيو (9) في قائمة أكبر الأسواق العالمية بينما سيطرت 7 مدن صينية على القائمة. وجاءت شنغهاي في المركز الأول ب 84.3 ألف غرفة فندقية، ثم بكين ب 61 ألف غرفة فندقية ودبي 57.46 ألف غرفة فندقية، وتشنغدو ب 50 ألف غرفة فندقية، وغوانغدونغ 42.16 ألف غرفة فندقية.

ووفقاً لبيانات «دبي للسياحة» تصل الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية إلى 126 ألف غرفة في 741 منشأة فندقية بنهاية 2019.