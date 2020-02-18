شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يتوقع تأثيراً مؤقتاً لـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ماريو سنتينو رئيس مجموعة اليورو، أمس الاثنين، إنه يتوقع أن تأثير تفشي فيروس كورونا على اقتصاد منطقة اليورو سيكون مؤقتاً.
وأبلغ سنتينو الصحفيين في بروكسل «نتوقع أن يكون تأثيراً مؤقتاً»، مضيفاً أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يجري أيضاً تقييماً متأنياً للتطورات في الأجل الطويل. (رويترز)
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