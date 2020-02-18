«الإمارات»: طلب كبير على خدمات الشحن الجوي إلى الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تشهد «الإمارات للشحن الجوي» طلباً كبيراً على خدماتها من وإلى الصين بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. وتشغل الناقلة خدمات شحن إلى كل من جوانزو CAN وشنجهاي PVG، حيث استأنفت رحلاتها المنتظمة بعد توقف قصير بسبب تباطؤ الحركة خلال العطلات.

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وقال هيران بيريرا، نائب رئيس أول الإمارات للشحن الجوي: «نحن مستمرون في دعم التجارة وحركة البضائع من وإلى السوق الصينية، وملتزمون بدعم متطلبات التوزيع المتنوعة وسلاسل التوريد في الصين من خلال عملياتنا عبر شنجهاي وجوانزو. كما أننا على استعداد لتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا، وسوف نراجع عملياتنا باستمرار لضمان قدرتنا على دعم السوق الصينية وتوفير طاقة شحن كافية».

وتعمل رحلات الإمارات للشحن الجوي إلى الصين بطائرات البوينج 777F التي توفر حمولة شحن تصل إلى نحو 100 طن لكل رحلة ، وتشمل السلع التي يتم نقلها ، المواد الغذائية سريعة العطب والأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها .

وتشغّل الإمارات للشحن الجوي رحلات إلى هونج كونج، بالإضافة إلى رحلات الركاب المنتظمة.