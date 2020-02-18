كبــار الطهــاة يقدمون أطعمة شهية في مختبر الطعام الإيطالي

دبي: ”الخليج 365”

انضمت فالنتينا سيتا، القنصل العام لإيطاليا في دبي، إلى أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي في الإمارات ومدير مكتب وكالة التجارة الإيطالية في دبي، حيث قاما بزيارة مختبر الطعام في جلفود 2020 والتقيا الشركات الإيطالية المشاركة في أكبر معرض للأغذية في المنطقة.

في مختبر الطعام الإيطالي الذي تنظمه الوكالة التجارية الإيطالية، كبار الطهاة الإيطاليين في الإمارات ومتخصصون في المطبخ الإيطالي، يشرحون كيفية طهي الأطباق الإيطالية اللذيذة مع المكونات المستدامة باستخدام الوصفات التقليدية، لتقديم وجبة صحية تتفق مع مبادئ النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط. من بين مجموعة الطهاة المشاركين في مختبر الطعام الإيطالي هذا العام، جورجيو مينيون، وأندريا بروغنيتي، وجياكومو غالينا، وألفريدو ألبيرجاتوري، وفرانشيسكو بوكا، وسالفو ساردو، وديفيد غارديني، وماتيو ميراندولا. يقدمون الأطباق اللذيذة مثل كبيلاتشي مع الكمأ وريزوتو باليقطين الأحمر ومعكرونة Paccheri بلباذنجان والريحان وجبنة الموزاريلا، وسمك الطربوت بالخرشوف مع زيت الزيتون الخام، والمعكرونة الخالية من الجلوتين مع الكوسا وجوز الصنوبر والجبن الكريمي.