1552 رخصة صناعية في أبوظبي.. 52% منها بحالة إنتاج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

سجّلت أعداد المنشآت الصناعية التي دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي خلال 2019 نسبة نمو تجاوزت 57% بما مجموعه 66 منشأة صناعية بلغت قيمتها الاستثمارية 6.29 مليار درهم مقارنة ب 42 منشأة خلال العام 2018، شكلت الصناعات المعدنية حوالي 2.9 مليار درهم من إجمالي قيمتها، واستحوذت صناعات الأخشاب والأوراق على أكثر من 1.4 مليار درهم منها، وذلك حسب التقرير السنوي لحركة النشاط الصناعي في إمارة أبوظبي للعام 2019 الصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وحسب التقرير الذي يتضمن أبرز إحصائيات الرخص الصناعية الصادرة ومؤشرات أداء القطاع الصناعي في الإمارة للعام الماضي، وصل إجمالي الرخص الصناعية المسجلة في أبوظبي حتى نهاية عام 2019، إلى 1552 رخصة شملت 811 رخصة بحالة «إنتاج»، و535 رخصة بحالة «قيد الإنشاء»، و206 رخصة «رواد الصناعة».

أكد راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أهمية دور مكتب تنمية الصناعة في توفير بيئة أعمال محفزة وحاضنة ومناخ استثماري إيجابي وملائم للقطاع الصناعي في الإمارة وذلك من خلال الاستمرار في إيجاد الحلول المناسبة لتحديات القطاع الصناعي عبر تنفيذ مبادرات استراتيجية تدعم المستثمرين الصناعيين.

مبادرة تحفيز القطاع

وأشار بهذا الشأن إلى الأثر الإيجابي الذي أظهرته مبادرة تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء التي تم إطلاقها العام الماضي ضمن مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» بالإضافة إلى مبادرة جديدة سيتم إطلاقها في شهر فبراير القادم وتركز على تدعيم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عبر تعزيز الشراكة مع القطاع العام.

وأضاف أن الجهود المتميزة التي بذلها مكتب تنمية الصناعة خلال العام الماضي ساهمت بوضوح في زيادة نسبة نمو الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي خلال الأعوام الثلاثة الماضية والذي وصل إلى 530% نهاية العام 2019 بحوالي 139 رخصة مقارنة بعدد الرخص الجديدة الصادرة مع نهاية عام 2016 البالغة 22 رخصة.

وأكد راشد عبد الكريم البلوشي حرص الدائرة على تسهيل إجراءات التراخيص للمنشآت الصناعية، بما ينعكس إيجاباً على الجهود الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع الصناعي وبالتالي مضاعفة عدد الرخص الصناعية الجديدة في كل من أبوظبي والعين والظفرة، حيث شهد عام 2019 إقبالاً كبيراً على استخراج الرخص الصناعية الجديدة في الإمارة.

وقال راشد البلوشي إن تقرير عام 2019 لحركة النشاط الصناعي، سجّل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة إصدار رخص «رواد الصناعة» وصل إلى 11.20% مقارنة بالعام 2018، ما يعكس اهتمام المستثمرين الصناعيين بالحصول على فرص استثمارية في القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد المنشآت الصناعية التي دخلت حيز الإنتاج بنسبة 57.14% في 2019 مقارنة بإحصائيات العام 2018.

مساعٍ وجهود حثيثة

وأضاف «تأتي هذه الأرقام لتؤكد أهمية المساعي والجهود الحثيثة التي تبذلها اقتصادية أبوظبي في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز توجهات حكومة إمارة أبوظبي حول التنمية الاقتصادية المستدامة والتنويع الاقتصادي ودعم القطاعات المحورية والاستراتيجية غير النفطية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الحكيمة ورؤيتها في تطوير وتعزيز تنافسية الإمارة».ويشير تقرير مكتب تنمية الصناعة إلى أن معدل الزيادة في عدد الرخص الصناعية التي تم تجديدها للحالة «إنتاج» خلال العام 2019 بلغ

5.7 %، والبالغة 732 رخصة مقارنة بحوالي 696 رخصة في العام 2018 فيما بلغ المعدل التراكمي لنمو تجديد الرخص الصناعية بحالة «قيد الإنشاء» 9.53% منذ بداية القياس في 2016، محققاً خلال 2019 فقط نسبة ارتفاع تصل إلى 3.32% مقارنة بالعام 2018.

من جهته، أكد محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حرص المكتب على مواصلة جهوده في دعم القطاع الصناعي، باعتباره قطاعاً استراتيجياً ومحركاً رئيسياً لمنظومة الاقتصاد المحلي في إمارة أبوظبي، مشيراً الى النتائج الإيجابية التي رسمت معالم التقرير للعام 2019، والتي تشكل دلالة واضحة على مساعي المكتب في سبيل تحقيق رؤية حكومة أبوظبي في دعم القطاعات الإنتاجية وغير النفطية.

74.6 % بمدينة أبوظبي

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وتطرّق إلى النمو الملحوظ الذي سجّلته مؤشرات أداء القطاع الصناعي المختلفة خلال عام 2019، مشيراً إلى ارتكاز الرخص الصناعية بحالتيها «قيد الإنشاء» و«إنتاج» في مدينة أبوظبي بنسبة تفوق 74.6% من إجمالي الرخص الصناعية الصادرة في الإمارة، تليها مدينة العين بنسبة 22.2% ومنطقة الظفرة بنسبة 3.2%.

رخص قيد الإنشاء

أما بالنسبة لرخص «قيد الإنشاء»، فقد أشار التقرير إلى أنه تم إصدار 120 رخصة لأنشطة الصناعات الإنشائية والزجاجية، 95 رخصة للصناعات المعدنية، و57 رخصة لصناعات المطاط والبلاستيك والألياف الزجاجية، في حين أن رخص «رواد الصناعة» تراوحت بين 33 رخصة لأنشطة الصناعات الكيميائية، والصناعات الغذائية على التوالي بالإضافة إلى 32 رخصة للصناعات الإنشائية والزجاجية، موضحاً أن الرخص الصناعية في إمارة أبوظبي تتركز على الصناعات الإنشائية والزجاجية بنسبة 20.7%، والصناعات المعدنية 17.7% وتليها صناعات المطاط والبلاستيك والألياف الزجاجية 10.6%.

وأفاد التقرير بارتفاع معدل نمو الرخص الصناعية الفعالة في الإمارة منذ بداية القياس في 2016، إلى 11.97%، في حين سجلت الرخص بحالة «إنتاج» نسبة 52.26% من إجمالي الرخص الصناعية الصادرة في الإمارة حتى نهاية 2019، جاءت مقسّمة على الشكل التالي: 630 رخصة في مدينة أبوظبي، تقابلها 159 رخصة في العين، و22 رخصة في منطقة الظفرة.

أما بالنسبة للرخص بحالة «قيد الإنشاء» فقد استحوذت على34.47% من إجمالي الرخص الصناعية الصادرة حتى نهاية 2019، موزعة على 374 رخصة في مدينة أبوظبي، 140 رخصة في مدينة العين، و21 رخصة في منطقة الظفرة. أما في ما يتعلق بأعداد رخص «رواد الصناعة»، فقد وصلت إلى 206 رخص، مشكّلةً ما نسبته 13.27% من إجمالي الرخص الصادرة في الإمارة.

رخص «رواد الصناعة»

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد رخص «رواد الصناعة» الجديدة، الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي في العام 2019 حوالي 139 رخصة بقيمة استثمارية حوالي 8.43 مليار درهم، استحوذت الصناعات الكيماوية على ما يفوق ال 7.2 مليار درهم منها، في حين بلغت القيمة الاستثمارية للصناعات المعدنية لرخص «رواد الصناعة» حديثة الإصدار حوالي 249.2 مليون درهم.

أما في ما يخص الرخص الصناعية المجددة بحالة «إنتاج»، فيثبت المؤشر تحقيق نسبة نمو وصلت إلى 2.66% بالمقارنة بإحصائيات عام 2018، حيث وصل عدد الرخص المجددة خلال 2019 إلى 732 رخصة، في حين اقتصر عدد رخص الإنتاج المجددة في 2018 على 713 رخصة. من جهة أخرى، يؤكد مؤشر عدد الرخص الصناعية المجددة بحالة «قيد الإنشاء»، إصدار 249 رخصة مجددة بحالة «قيد الانشاء» في 2019 مقارنة ب 241 رخصة في العام 2018، محققاً نسبة نمو وصلت إلى 3.32%.