مذكرة تفاهم بين «غرفة أبوظبي» و«أدكس» لتعزيز التعاون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

وقع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» التابع لصندوق أبوظبي للتنمية أمس مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتوحيد الجهود لمساعدة الشركات الوطنية الأعضاء في الغرفة على توسيع نطاق أعمال التصدير والنفاذ إلى أسواق جديدة، من خلال الاستفادة من الخدمات المالية التي يقدمها «أبوظبي للصادرات».

ووقع مذكرة التفاهم سعيد الظاهري مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وشهد حفل التوقيع محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، وعبد الله غرير القبيسي، وهلال محمد الهاملي نائبا المدير العام، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

خدمات مالية مبتكرة

وقال محمد سيف السويدي: إن مذكرة التفاهم مع «غرفة أبوظبي» تأتي في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية التي تعنى بدعم الشركات الوطنية وتمكينها من تطوير أعمالها ومساعدتها على تنويع أسواقها التصديرية وتمكينها من بناء شراكات تجارية مع المستوردين في الخارج، إضافة إلى الاستفادة المشتركة من الخدمات المالية المبتكرة التي يوفرها»أبوظبي للصادرات». وأضاف السويدي: نتطلع إلى إيجاد شراكة فعّالة مع القطاعات الصناعية والتجارية والشركات الوطنية للمساهمة في توسيع نطاق أعمالها ودعم صادراته.

وقال محمد هلال المهيري: «يُسعدنا أن يُتوج هذا التعاون بين غرفة أبوظبي ومكتب أبوظبي للصادرات بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تنسيق العمل المشترك بين الجانبين بما يسهم في تطوير الأعمال والارتقاء بها نحو آفاق أرحب، لتسير وفق الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، والرامية إلى تنويع مصادر الدخل والابتكار وخلق الفرص الاستثمارية والتجارية لبناء اقتصاد قوي ومتين».

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الدعم المباشر

واعتبر سعيد الظاهري الشراكة مع غرفة أبوظبي خطوة مهمة ستعمل على تحقيق أهداف مكتب أبوظبي للصادرات في مساعدة الشركات الوطنية على توسيع نطاق أعمالها ودخول أسواق عالمية جديدة. وشدد الظاهري على أن «أبوظبي للصادرات» يوفر الدعم لجميع الشركات الإماراتية بمختلف أحجامها وقطاعاتها في جميع أنحاء الدولة، ويحرص على توفير الدعم المباشر من خلال خدماته لتلك الشركات على دخول أسواق جديدة بثقة عالية، حيث يمنح المكتب المشتري الخارجي قروضاً وضمانات تعزز من قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المصدر الوطني وبالتالي زيادة ثقة المصدرين وتشجيعهم على تكوين شراكات وصفقات تجارية ناجحة مع المستوردين من الخارج.

ورشة عمل

ونظم مكتب أبوظبي للصادرات وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورشة عمل للتعريف بأهداف وخدمات المكتب ودوره في دعم الصادرات الوطنية وتمكين المصدرين من دخول أسواق جديدة.