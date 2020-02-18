«الإمارات دبي الوطني» يطلق خدمة جديدة لشراء قروض السيارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، خدمة AUTOSWAP، الأولى من نوعها لشراء قروض السيارات، وتقدم للراغبين بشراء السيارات المستعملة حلاً مريحاً للتمويل.

وبالشراكة مع «دوبيزل»، تأتي الخدمة لتتيح لأصحاب السيارات الراغبين بالبيع إمكانية استكمال المعاملة دون الحاجة إلى تسوية قروضهم. ويمكن للبائعين ممن لديهم قروض جارية اغتنام هذا الحل عبر خدمة «مساعدة البائع» التي يقدمها «دوبيزل برو» لإدارة كامل عملية البيع بالنيابة عن المالك ومساعدته على إيجاد المشتري المناسب وبالسعر المناسب.

وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في البنك: «تأتي الخدمة لتوفر حلاً مناسباً لأصحاب السيارات الباحثين عن طريقة يسيرة لبيع سيارتهم دون الحاجة إلى تسوية قروضهم. ونتوقع أن تسهم بدور لافت في إيجاد حل لأبرز التحديات التي تواجه المتعاملين، وبالتالي تنشيط سوق السيارات المستعملة».

من جهته، قال ماثيو ديفيدسون، رئيس قسم خدمات السيارات لدى دوبيزل: «يتوج إطلاق الخدمة خطوة جديدة لتوسيع نطاق الشراكة التي تجمعنا مع البنك».