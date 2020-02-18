شكرا لقرائتكم خبر عن 4 % نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إن الاستثمار الأجنبي المباشر زاد 4% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني، ليصل إلى 87.57 مليار يوان (12.55 مليار دولار).

وبالدولار الأمريكي، زاد الاستثمار الأجنبي المباشر 2.2% إلى 12.68 مليار دولار، حسبما ذكرته الوزارة.

من جهته خفّض المصرف المركزي الصيني، الاثنين، سعر الفائدة على القروض الموجهة للمؤسسات المالية في وقت تسعى فيه الصين جاهدة لتحفيز اقتصادها الذي يشله وباء كورونا المستجد.

ويسمح هذا الإجراء بتقليص كلفة تمويل المصارف التجارية، وهي طريقة لتخفيف الضغط الذي تعانيه، ولتشجيعها على تقديم قروض للشركات بشروط أيسر.

وعرض المصرف المركزي الاثنين 200 مليار يوان (26,4 مليار يورو) على البنوك بشكل تسهيلات لقروض متوسطة الأمد لعام، بشروط ميسرة.

وعليه، خفضت الفائدة من 3,25% إلى 3,15%، وهي الأدنى منذ أكتوبر/‏تشرين الأول. وقال المصرف في بيان إن «الهدف هو الحفاظ على وفرة السيولة في النظام المالي».

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وخفّض المصرف المركزي قبل أسبوعين معدلات الفائدة على القروض قصيرة الأمد (من سبعة أيام إلى 14 يوماً) لمساعدة المؤسسات المالية.

ووفق محللين استطلعت وكالة بلومبيرج آراءهم، يمكن أن يخفّض المصرف المركزي الخميس نسبة أخرى مهمة هي «معدل الفائدة الرئيسي» الذي يمثل مرجع المعدلات الأكثر ربحية للمصارف على الشركات والأسر.

وما زال جزء كبير من الاقتصاد الصيني مشلولاً بسبب إجراءات الحظر والقيود الصارمة المفروضة على كامل البلاد لإيقاف الوباء.

ولا تزال عدة شركات صغيرة بسبب نقص الإمدادات أو العمال أو الزبائن تعاني لاستئناف أنشطتها، وهي مهددة بسبب نقص السيولة.

والسبت، دعا المصرف المركزي؛ السلطة المكلفة بضبط القطاع المصرفي، البنوك التجارية إلى زيادة منح القروض والحفاظ على كلفتها «في مستوى معقول». وأشار إلى أنه سيتسامح مع وجود نسبة من «الديون المشكوك في إمكانية تحصيلها» في حسابات المصارف.

وعلى الرغم من ذلك، يحذر إيفانز بريتشارد من أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لزيادة عدد القروض، وتوقع إعلان تسهيلات مالية وتنظيمية جديدة.

(وكالات)