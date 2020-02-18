الصين من الـ 3 إلى الـ25 عالمياً في الطيران خلال 5 أسابيع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منذ خمسة أسابيع، كانت الصين ثالث أكبر سوق للطيران المدني في العالم؛ واليوم تحتل المرتبة 25، بعد البرتغال وقبل فيتنام بقليل في تغيير لافت خلال زمن قصير.

وكشفت أحدث البيانات الخاصة بالأسبوع الذي بدأ في 17 فبراير/‏شباط، عن انخفاض إضافي في السعة المقعدية الصينية على الخطوط الدولية بنحو 270 ألف مقعد في الأسبوع، ما يرفع إجمالي الانخفاض في الطاقة الاستيعابية منذ 20 يناير إلى حوالي 1.7 مليون مقعد؛ أو ما يعادل 80 % منها. وتتصدر اليابان وتايلاند وتايبيه قائمة أكبر الخاسرين من التراجع في الطاقة المقعدية أسبوعاً بعد أسبوع. ففي اليابان بلغ الفاقد في عدد الحجوزات 47700 مقعد أي أقل بنسبة 36% عن الأسبوع السابق.

وفي حين تحظى التعديلات في الطاقة المقعدية الدولية باهتمام بالغ أكبر، فإن السوق الصيني المحلي، سيشهد فقدان 10.4 مليون مقعد في الأسبوع المذكور مقارنة مع الأسبوع الثالث من يناير الماضي. ومقابل كل مقعد على الرحلات الدولية فقدت الصين ستة مقاعد على الرحلات الداخلية. وعلى سبيل المثال خسرت شركة «تشاينا إيسترن» 1.9 مليون مقعد في أقل من خمسة أسابيع، أو ما يعادل 271 ألف مقعد يومياً.

اليابان وتايلاند الأكثر تضرراً؛ حيث تتصدر اليابان قائمة المتضررين من الأزمة الصينية في عدد المقاعد المفقودة عند 236 ألف مقعد أسبوعياً تليها تايوان بخسارة 245 ألف مقعد. ومن حيث النسبة المئوية تتصدر قائمة الخاسرين تايبي بنسبة 90% من المقاعد تليها هونج كونج بنسبة 85%.

ومن الواضح أن الأضرار التي لحقت بعائدات شركات الطيران المتضررة كبيرة. وتصدرت شركة «تشاينا إيسترن» وشركة «تشاينا ساذرن»، قائمة أكثر شركات الطيران تأثراً من منظور الرحلات الدولية؛ حيث فقدت كل منهما أكثر من 200 ألف مقعد في الأسبوع نتيجة لانتشار فيروس كورونا.