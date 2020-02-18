شكرا لقرائتكم خبر عن باختصار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * حصلت «جراندويلد» لبناء السفن، على عقد لبناء أربعة قوارب دعم سريعة بطول 41 متراً لصالح شركة أعالي البحار للخدمات البحرية والصناعية، ومقرها السعودية، وتتخصص في خدمات حقول النفط والغاز البحرية. * أعلنت «إيه دي جلوبال إنفستورز»، التابعة لشركة أبوظبي للاستثمار، عن امتثالها للمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري الصادرة عن معهد المحللين الماليين المعتمدين. * نظم مجلس الأعمال الكويتي في دبي حفله السنوي لتكريم الشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة لفعاليات ومبادرات المجلس التي نفذت خلال 2019. * أشار تقرير «أورينت بلانيت للأبحاث»، إلى أن دول الخليج العربي تعد من بين المناطق الأعلى استهلاكاً للمياه في العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باختصار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.