فريق فني من صندوق النقد يبدأ محادثات مع لبنان الخميس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر مطلع، إن فريقاً من خبراء صندوق النقد الدولي سيبدأ مشاورات مع الحكومة اللبنانية في بيروت الخميس، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه البلد المثقل بالديون إلى مساعدة من الصندوق في التعامل مع أزمة مالية كبيرة.

طلب لبنان رسمياً مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، ويقول الصندوق إن لبنان يطلب مشورة لمساعدته في تنفيذ إصلاحات لاستعادة الاستقرار والنمو، وإنه لم يطلب أي مساعدة مالية.

وبلغت الأزمة المالية، الأسوأ من أي مما تحمله لبنان في سنوات حربه الأهلية بين عامي 1975 و1990، أوجها العام الماضي، إذ أدى تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال لأزمة سيولة، وتفجرت احتجاجات مناهضة للنخب الحاكمة.

وتفرض البنوك قيوداً على سحب الأموال وتمنع التحويلات إلى الخارج وتشهد الليرة اللبنانية تراجعاً، فيما ترتفع الأسعار، وتقلص الشركات الوظائف، أو تخفض الأجور.

ويتعين على لبنان البت سريعاً في كيفية التعامل مع مدفوعات ديون يقترب موعد استحقاقها بشدة، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس.

وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد، الأحد، إن لبنان بحاجة لإصلاحات هيكلية عاجلة وعميقة. وأضافت أن الصندوق سيرسل فريقاً فنياً صغيراً «ليعطي توصية بخصوص ما يمكن اتخاذه من إجراءات» لكن اتخاذ القرارات بيد لبنان. (رويترز)