قواعد أوروبية لضمان حماية بيانات المستخدمين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطلق الاتحاد الأوروبي، غداً الأربعاء، نقاشاً حول تقنية التعرف إلى الوجوه والذكاء الاصطناعي عموماً للتثبت من عدم حصول خروق تحول التكنولوجيا إلى وسيلة للتجسس على الناس. وبهدف تنظيم قطاع متنام تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين إلى حد كبير، ستمهد المفوضية الأوروبية السبيل لوضع قواعد للتعامل معه. وتعد تقنية التعرف إلى الوجوه ضمن الجموع من أكثر المواضيع حساسية. وأقرت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المسؤولة عن التكنولوجيا الرقمية مارغريث فيستاغر بأن «ما رأيته في هونج كونج أخافني حقاً».

وأضافت أنه خلال الاحتجاجات هذه ضد بكين، «تلقى الناس رسالة على هواتفهم الذكية تقول «نحن نعلم أنكم هنا، وربما عليكم العودة إلى منازلكم».

وتستخدم تقنية التعرف إلى الوجوه على نطاق واسع في مهمات مختلفة، من أبرزها إلغاء قفل الهاتف الذكي وتسهيل المرور في المطارات. لكن مع الذكاء الاصطناعي، تريد أوروبا أن تكون لاعبة وليس مجرد مشرفة على تنظيم القطاع، كما قالت فيستاغر. ومن بين الاقتراحات التي تعتزم المفوضية تقديمها الأربعاء، نظام وضع علامات طوعية للشركات التي تحترم قواعد الاتحاد الأوروبي وقيمه في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.(أ ف ب)