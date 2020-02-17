شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لليورو وسط تعاملات هادئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو على نحو إيجابي خلال تعاملاتت اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك وسط متابعة عن كثب للتطورات حول "كورونا" و"بريكست".



ورغم استمرار زيادة الوفيات والإصابات بكورونا، فإن بعض المسؤولينن أعربوا عن تفاؤلهم بشأن تجارب عقارات وطرق علاجية جديدة للقضاء على الفيروس.



ومن ناحية أخرى، قالت الحكومة البريطانية اليوم إن المملكة المتحدة ليست في حاجة لصياغة شروط خاصة في الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي، بل إن لندن تريد اتفاقا يشبه الاتفاقيات المبرمة بين بروكسل ودول أخرى.

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وشدد الجانب الفرنسي على ضرورة التوصل إلى تسوية تجارية بين أوروبا والمملكة المتحدة لتفادي أي نزاعات مستقبلية.



ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور بيانات القطاعين الصناعي والخدمي في منطقة اليورو وهما قطاعان حيويان بدول التكتل الموحد.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع اليورو أمام الدولار بحلول الساعة 19:50 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 1.0835، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.0853 وأقل سعر عند 1.0829.