شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 17-2-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 17-2-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 698.973 مليار جنيه.

إيقاف تداول 8 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى عبر المحيطات للسياحة، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، دلتا للطباعة والتغليف، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير.

البورصة تربح 2.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 698.973 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 99.4 مليون ورقة مالية بقيمة 565 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.9 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.72% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.76%، والعرب على 16.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 59.79% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 40.20%.

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ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 57.3 مليون جنيه، 623.3 ألف جنيه، 113.3 مليون جنيه، 22.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 6.4 مليون جنيه، 187.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 13800 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 1876 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 15805 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 5145 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1256 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1374 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 595 نقطة.

وارتفعت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

مشتريات مجالس الإدارات

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، مصر لصناعة الكيماويات، سماد مصر (ايجيفرت)، 261.5 ألف سهم، 19911 سهم، 8570 سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، 2800 سهم، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 100.5 ألف سهم.

فيما باعت إدارة البنك التجارى الدولى 100 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة لشرك الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى 10 أسهم، بينما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة عامر جروب 212.5 ألف سهم.