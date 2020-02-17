بالتعاون مع الأوساط الأكاديمية المتخصصة الهيئة السعودية للفضاء تؤسس لأجيال من علماء المستقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_مكة المكرمة

كشف الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء، أن برنامج أجيال الفضاء الذي أطلقته الهيئة السعودية للفضاء يرسي الأساس اللازم لإنشاء قاعدة وطنية لرأس المال البشري في قطاع الفضاء، كما يشجع الاهتمام بالبحث العلمي وتعلم العلوم المختلفة في مجالات الابتكار (STEM) العلوم، التقنية، الهندسة، الرياضيات). وأكد آل الشيخ أن البرنامج يسعى كذلك جاهدًا للتعاون مع الأوساط الأكاديمية المتخصصة لتحقيق المزيد من التقدم في الأبحاث المتعلقة بعلوم الفضاء وتطبيقاته، وخلق بيئة تعليمية مزدهرة في المملكة العربية السعودية من خلال تأسيس بيئة محفزة وممكنة لقطاع الفضاء لتكون منصة ينطلق منها مسارات اقتصادية وعلمية كبيرة بالتعاون مع جميع شرائح المجتمع. وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء أننا نستمد إلهامنا من تجربة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان وفريقه الذين تحلوا بالشغف والإبداع والإصرار والعزيمة للوصول إلى الفضاء، مشيرا إلى أن الفريق العلمي الذي ساند رحلة سموه كان يضم نخبة من العلماء وكذلك أمهر الفنيين، والمصممين، والمفكرين المبدعين الذين ساهموا في تحقيق هذا الحلم، مؤكدا أن نجاح الرحلة كان نتاج جهود الفريق بأكمله، لذا تسعى الهيئة السعودية للفضاء إلى تكوين فريق أحلام مماثل يساهم في تحقيق رؤيتنا الطموحة لمستقبل قطاع الفضاء في المملكة. ومن جهتها أوضحت إلهام الحربي المدير العام لبرنامج أجيال الفضاء التابع للهيئة السعودية للفضاء، أن البرنامج لديه مجموعة شاملة من الأهداف والرؤى الاستراتيجية التي تهدف إلى غرس وإلهام الأجيال لتحقيق الريادة في علوم الفضاء، وبناء وتطوير أجيال المملكة القادمة من علماء الفضاء، وتحويل أحلامهم لبصمات في عالم الفضاء، وتمكين هذه الأجيال لتحقيق الريادة في استخدام وتطوير تقنيات الفضاء من خلال توفير بيئة تعليمية ملهمة، وقيادة قطاع الفضاء بما يخدم المملكة والإنسانية.