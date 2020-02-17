شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يرغب في شراء 354 ألف طن من القمح الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

قال تجار أوروبيون اليوم إن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، المشتري الرسمي للحبوب في المغرب، طرح مناقصة لشراء حوالي 354 ألف طن من القمح الأمريكي المنشأ‭ ‬بموجب نظام التعريفة التفضيلية للواردات. وستعلن نتيجة المناقصة في الخامس من مارس آذار. وقال تجار إن المناقصة تطلب وصول الشحنات إلى موانئ المغرب بحلول 31 مارس . ووافقت حكومة المغرب في 26 ديسمبر على مرسوم بتعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين اعتبارا من الثاني من يناير وحتى 30 أبريل لضمان إمدادات منتظمة وتفادي ارتفاعات في الأسعار في السوق المحلية.

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