84 ألف كلم دائري تنقل الكهرباء إلى 9.8 ملايين مشترك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
بلغت أطوال شبكة خطوط نقل الكهرباء أكثر من 84 ألف كلم دائري، لتغطي مختلف أرجاء المملكة، من خلال 1124 محطة نقل، وأكثر من 3559 محولا.
وبحسب إحصائية صادرة عن الشركة الوطنية لنقل الكهرباء التابعة للشركة السعودية للكهرباء، تتجاوز الطاقة المنقولة 434 ألف جيجاوات في الساعة، يستفيد منها 9.8 ملايين مشترك في أكثر من 13 ألف مدينة وقرية وهجرة وتجمع سكني.
وحققت الشركة منذ تأسيسها عام 2012، إنجازات كبيرة في مختلف الجوانب، المالية والتقنية والبشرية، حيث وصلت قيمة أصولها الثابتة 147 مليار ريال، وعملت الشركة على إدخال التقنيات العالمية لتمتلك أكبر شبكة اتصالات لاسلكية من نوعها في الشرق الأوسط، وهي تعمل بنظام الاتصالات غير السلكية الرقمية الحديثة (DMR)، إضافة إلى الألياف البصرية التي فاقت أطوالها 76,000 كلم.
شبكة خطوط نقل الكهرباء
- الطول 84 ألف كلم دائري
- محطات النقل 1124 محطة
- عدد المحولات 3559 محولا
- الطاقة المنقولة 434 ألف جيجاوات بالساعة
- المستفيدون 9.8 ملايين مشترك
- التغطية 13 ألف مدينة وقرية وهجرة.
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