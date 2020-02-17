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إطلاق «جائزة العمل» لرفع نسب التوطين وتعزيز بيئة عمل مثالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أطلق وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي «جائزة العمل» لمنشآت القطاع الخاص، بهدف تشجيعها لرفع نسب التوطين وتعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل في منشآت القطاع الخاص.

وأوضح الراجحي أن الجائزة تقدم في مجالين رئيسين هما «جائزة التوطين»، و»جائزة بيئة العمل المتميزة»، ويتفرع منهما العديد من الفروع، مؤكدا أن اختيار هذين المجالين يأتي لأهميتهما وتركيز الوزارة عليهما ضمن خططها الاستراتيجية، والحرص الكبير على رفع نسب التوطين في المنشآت، وتحقيقها النسب المطلوبة فيه، إضافة إلى تحفيزها على تحقيق المعايير المطلوبة لبيئات العمل المتميزة، مما ينعكس بشكل كبير على إقبال الباحثين عن العمل للالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص.

من جهته ذكر نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين أن أهمية الجائزة تأتي حرصا من الوزارة على تحفيز المنشآت في هذين المجالين، مؤكدا أن الجائزة تتسق مع جهود الوزارة في رفع نسب التوطين في المجالات المستهدفة، وتعزيز بيئة العمل ورفع جاذبيتها لأبناء وبنات الوطن.

وأشار أبوثنين إلى أن «جائزة التوطين» تتكون من 4 فروع رئيسة هي «جائزة منشأة العام، وجائزة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجائزة المنشآت الواعدة، وجائزة التوطين للمنشآت الخاصة لتسعة قطاعات مختلفة».وأفاد بأن جائزة «بيئة العمل المتميزة» مخصصة للمنشآت الكبيرة والمتوسطة، وتهدف إلى رفع الوعي لمنشآت القطاع الخاص وتحفيزها للالتزام بأنظمة ومعايير بيئية العمل المتميزة بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل في منشآت القطاع الخاص، مشيرا إلى أنها تتضمن ثلاثة فروع «جائزة أفضل بيئة عمل عامة، وجائزة أفضل بيئة عمل للمرأة، وجائزة رواد السلامة والصحة المهنية».

وبين أن الوزارة حددت عددا من المعايير لتقييم المنشآت المتقدمة الراغبة في الحصول على جوائز وزارة العمل، مضيفا أن شروط الحصول على جوائز العمل بجميع مجالاتها «أن تكون المنشأة قائمة لمدة 3 سنوات على الأقل، وألا تكون المنشأة ذات ملكية حكومية خالصة، وأن يجيب 20% من الموظفين عن الاستبيان».

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جائزة العمل

01. جائزة التوطين:

تتضمن 4 فروع :

جائزة منشأة العام

جائزة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

جائزة المنشآت الواعدة

جائزة التوطين للمنشآت الخاصة لتسعة قطاعات مختلفة

تتضمن 3 فروع:

جائزة أفضل بيئة عمل عامة

جائزة أفضل بيئة عمل للمرأة

جائزة رواد السلامة والصحة المهنية

شروط عامة للحصول على جوائز العمل:

أن تكون المنشأة قائمة لمدة 3 سنوات على الأقل

ألا تكون المنشأة ذات ملكية حكومية خالصة

أن يجيب 20% من الموظفين عن الاستبيان

شرط إضافي لجائزة التوطين:

أن تكون المنشأة في النطاق البلاتيني

شرط إضافي لجائزة بيئة العمل المتميزة: