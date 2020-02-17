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وزير الصناعة: توجيه ولي العهد أن لا خطوط حمراء لأي اقتراح يقدمه القطاع الخاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب - الدمام

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عن إطلاق بنك الصادرات خلال أيام، ليكون داعما للقطاع الصناعي الذي تعول عليه الدولة في صناعة التنمية.

وأشار الخريف خلال تدشين مبادرة «تجسير» بغرفة الشرقية أمس والتي رعاها أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، إلى انتهاء الوزارة من نظام التعدين حيث سيرفع إلى مجلس الشورى للدراسة في غضون شهر.

وأوضح أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بوصفه رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وافق على مجموعة مطالب مكونة من أربع صفحات ذات علاقة بتطوير القطاع الصناعي، وقال إن ولي العهد أكد عدم وجود أي خطوط حمراء تجاه أي اقتراح يقدمه القطاع الخاص.

وكشف الوزير عن موافقة ولي العهد على مشروع وطني لتطوير مفهوم (صنع في السعودية ) حيث تم تقديم 28 مقترحا بهذا الخصوص ووافق على 21 منها، مضيفا أن الأمير محمد بن سلمان منفتح على كل مقترح يمكن أن يفيد الصناعة الوطنية.

التحول للمكينة

وقال إن قرار تحمل الدولة المقابل المالي لمدة خمس سنوات يستهدف استدامة سوق العمل في القطاع الصناعي، داعيا إلى التحول إلى المكينة أو اللجوء إلى التدريب للمصانع التي لا تستطيع تصحيح أوضاعها، مبينا أن الخمس سنوات كافة لتحقيق ذلك. وأضاف أن الوزارة حصلت على استثناء من وزارة العمل بخصوص تحويل العمالة الذكورية إلى أنثوية في الحاضنات.

109منتجات

وأشار إلى أن 109 منتجات وطنية سيتم فرزها لتكون ذات أولوية للتصدير، وسوف ينتهي تصنيفها نهاية فبراير الحالي. وأيد فكرة إطلاق العديد من معارض الصناعات الوطنية، على غرار تجارب العديد من الدول مثل الصين.

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3أركان أساسية

ولفت إلى أن الوزارة تتبنى سياسة جديدة تركز على خلق الممكنات التي تدعم منظومة الصناعة الجديدة والتصدير، والتي ارتكزت على 3 أركان أساسية هي: رفع رأسمال الصندوق الصناعي من 65 مليارا إلى 105 مليارات ريال، وإعادة تصميم المنتجات المنتجات الصناعية لتكون منتجات أخرى تزيد القيم المضافة، وتبني أفكار وابتكارات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك الأتمتة.

77مليارا قروض

من جانبه قال مدير إدارة تطوير الأعمال بصندوق التنمية الصناعية السعودي محمد الحميد إن الصندوق اعتمد نحو 1000 قرض خلال الفترة من 2010 إلى 2018 بقيمة تجاوزت 77 مليار ريال،80% منها موجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل 18% من القيمة الإجمالية للقروض، وقد ساهمت في خلق نحو 100 ألف فرصة وظيفية، كما شملت القروض 44% من المشاريع في المناطق الواعدة.

مصانع في أبراج

وأفاد مدير تطوير الصناعة والمدن الخاصة في «مدن» نايف الدريويشي بأن «مدن» بدأت بالمشاريع الصناعية متعددة الأدوار، والتي تستهدف الصناعات الصغيرة للاستفادة بشكل أفضل من المساحات في المدن الصناعية، حيث بدأت في الصناعية الأولى بالدمام بتجهيز أراض لإقامة مبان من 10 أدوار لإنشاء مصانع ومراكز تصنيع وأبحاث صغيرة فيها.

500شركة صناعية

وأبان أن الهيئة أطلقت أخيرا منصة الكترونية تستهدف 500 شركة صناعية كقاعدة بيانات، على أن تضاف بقية الشركات تدريجيا في المستقبل القريب .

ولفت الدريويشي إلى تدشين 15 مصنعا جاهزا أخيرا بالمنطقة الشرقية للاستثمار تضاف إلى 186 مصنعا آخر للتأجير، مبينا أن هناك مشاريع لدعم البنية التحتية في الصناعيتين الثانية والثالثة بالمنطقة.