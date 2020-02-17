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الجري والنور شركتان جديدتان لتشغيل محطات الوقود على الطرق الإقليمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس شركة محطة زيت الجري للمحروقات وشركة النور المتحدة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق الإقليمية في المملكة وفقا لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة.

ونيابة عن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، سلم وكيل الوزارة للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد الجماز الشركتين شهادات تأهيل المنشآت، إيذانا لبدء أعمالهما في إدارة وتشغيل وصيانة المحطات الواقعة على الطرق الإقليمية داخل المملكة.

وأوضح الجماز أن الوزارة تهدف من زيادة عدد الشركات المؤهلة إلى إيجاد منافسة إيجابية بين الجهات المشغلة لهذه المواقع بتقديمها لخدمات مميزة للمواطنين وبجودة عالية، مشددا على ضرورة الاهتمام بجودة المنتج في مختلف المحطات، لضمان تقديم الخدمة المتميزة للمسافرين والعابرين على الطرقات الرابطة بين المدن والمحافظات.

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ولفت الجماز إلى أن خدمات المحطات ومراكز الخدمة أصبحت تكاملية، بحيث يتم تطوير الجوانب في آن واحد، دون إغفال أي جانب على حساب آخر، مؤكدا أن كثيرا من المسافرين تتجاوز اهتماماتهم عملية التزود بالوقود إلى جوانب تهيئة المصليات ودورات المياه، والمطاعم وجودة المنتجات ونظافتها.

وشدد أن عملية تأهيل الشركات لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق الإقليمية تتم وفق أسس ومعايير تهدف لتقديم خدمات مميزة وبجودة عالية في محطات الوقود، كما أن التأهيل مستمر لزيادة عدد الشركات لإيجاد بيئة تنافسية بين الشركات يعود نفعها على سالكي الطرق السريعة.

من جانبهم أكد مسؤولو الشركتين حرصهم على تطوير خدمات المحطات ومراكز الخدمة، كون ذلك خدمة وطنية قبل أن تكون تجارية وربحية، وتقديم أفضل الخدمات وأكثرها جودة وملاءمة للتطور الذي تشهده البلاد وفق رؤية المملكة 2030.

وبتأهيل هاتين الشركتين ارتفع عدد الشركات التي أهلتها الوزارة إلى 20 شركة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، إضافة إلى أن هناك شركات متقدمة للتأهيل جار العمل على تأهيلها.