شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 17-2-2020 ‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الأثنين 17-2-2020، ومن أهمها قرار نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة بنقل تبعية المعارض الخارجية من هيئة تنمية الصادرات إلي هيئة المعارض والمؤتمرات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استمرار تراجع سعر الدولار الأمريكى اليوم الاثنين أمام الجنيه، مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث سجل سعره فى البنك التجارى الدولى "CIB" 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأخبار ومنها:

وزيرة التجارة تقرر نقل تبعية المعارض الخارجية من "تنمية الصادرات" لهيئة المعارض

علم ”الخليج 365” من مصادر مطلعه، أن وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع قررت نقل تبعية المعارض الخارجية من هيئة تنمية الصادرات إلي هيئة المعارض والمؤتمرات خلال الفترة المقبلة.

الرقابة المالية تعدل قواعد القيد بالبورصة لحماية حقوق المساهمين

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، على إجراء تعديلات في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بما يساهم في حماية حقوق المساهمين بالشركات، وتتفق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

الدولار ينخفض أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين ويسجل 15.58جنيه

انخفض سعر الدولار الأمريكى اليوم الاثنين 17-2-2020، مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث سجل سعره فى البنك التجارى الدولى "cib " 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس الأحد 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع.

Advertisements

تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2020 فى مصر

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الاثنين 17 فبراير مستهل تعاملات الأسبوع بقيمة جنيه واحد فقط، مع توقعات بهبوط الأسعار حال استمرار تراجع سعر أوقية الذهب.

استمرار تنفيذ خطة المعارض الخارجية المعتمدة ولا إلغاء لاتفاقيات "تنمية الصادرات"

أفاد مصدر مطلع لـ"الخليج 365"، أن قرار وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع بنقل تبعية المعارض الخارجية من هيئة تنمية الصادرات إلي هيئة المعارض والمؤتمرات خلال الفترة المقبلة، لا يعني إلغاء أي من المعارض الخارجية المتفق عليها وفق الخطة المعلنة والمعتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة.

البورصة المصرية تعاود الارتفاع بختام تعاملات جلسة الاثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 698.973 مليار جنيه.

أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو من المزرعة بـ28 جنيها.. والبيض بـ36.5 للكرتونة

شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 17-2 2020 استقرارا فى الأسواق، بحسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.