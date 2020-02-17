شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالجزائر يشهد إطلاق شركة "السويدى للكابلات" منتجات جديدة فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد السفير أيمن مشرفة ، سفير مصر بالجزائر، بنشاط شركة "السويدي للكابلات" في السوق الجزائرية عبر مصنعها في ولاية "عين الدفلى"، مؤكدا أنه يتماشى مع اتجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة بالانفتاح نحو إفريقيا والاستثمار في أسواقها.

وقال السفير مشرفة - في مؤتمر عقدته الشركة بالجزائر ، اليوم الاثنين ، بمناسبة إطلاق منتجات جديدة، حضره أحمد السويدي الرئيس التنفيذي للشركة - إن شركة السويدي من أولى الشركات المصرية التي تعمل في السوق الجزائرية واستطاعت تصدير منتجاتها إلى إفريقيا انطلاقًا من الجزائر.. مشيرا إلى أن التعاون بين الخبرات المصرية والجزائرية يتيح العمل والافتتاح على أسواق دول الساحل والصحراء وغرب إفريقيا

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وأضاف السفير ، أن السفارة تدعم أنشطة الشركات المصرية بالجزائر عبر لقاءات دورية مع مسؤولي تلك الشركات للتعرف على مشكلاتهم والعمل على تذليل العقبات بالتنسيق مع السلطات الجزائرية التي دائما ما تبدي تعاونا ملحوظا في هذا الشأن.

وأكد السفير مشرفة ، أن نشاط الشركات المصرية في الجزائر ملحوظ ويمكن استغلال السوق الجزائرية للانطلاق نحو أسواق غرب إفريقيا خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية منطقة التجارة العربية (جافتا).. مشيدا بدور شركة "السويدي" في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا للسوق الجزائري وريادتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وهو اتجاه عالمي.