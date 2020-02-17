شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بنك "البحرين والكويت" ترتفع 6.4% بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لبنك البحرين والكويت، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 6.4% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق البحرين المالي، إنه حقق صافي ربح- خاص بملاك البنك- بلغ 19.9 مليون دينار بحريني مقابل أرباح بلغت 18.7 مليون دينار بحريني في الربع المقابل من 2018.

وأرجع البنك الزيادة في الأرباح خلال الربع الرابع من العام 2019 إلى ارتفاع الربح الصافي من العمليات الأساسية للبنك وكذلك التقييم الإيجابي للأدوات الإستثمارية مقارنة بالعام 2018، نظراً للأداء الجيد للأسواق المالية في تقييم الأدوات الاستثمارية عالمياً بشكل عام.

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وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 75.4 مليون دينار خلال العام 2018، مقابل أرباح بلغت 67.1 مليون دينار في العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 130%.

وبحسب بيان البنك، بلغ إجمالي الأصول 3.865 مليار دينار بحريني في نهاية شهر ديسمبر من العام 2019، مقابل 3.581 مليار دينار بحريني بنهاية السنة المالية 2018 بارتفاع بنسبة 7.9%.

كذلك نمت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة جيدة بلغت 9.3% لتبلغ 875 مليون دينار بحريني، مقابل 800.3 مليون دينار بحريني بنهاية شهر ديسمبر 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 55.5 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 48.4 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 14.6%.