شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار صادرات الخام السعودى عند 7.37 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، استقرار صادرات السعودية من النفط الخام في ديسمبر 2019 دون تغير عند 7.37 مليون برميل يوميا على أساس شهري.

وأفادت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة أن إنتاج البلاد من الخام هبط بواقع 296 ألف برميل يوميا ليبلغ 9.59 مليون برميل يوميا في ديسمبر ، واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في ديسمبر على زيادة تخفيضات الإنتاج خلال الربع الأول من 2020.

تقدم الرياض وسائر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة، التي تنشرها بدورها في موقعها على الإنترنت.