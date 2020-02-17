شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا توافق على ميزانية تكميلية بقيمة 877.87 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي ، آبي أحمد ، في بيان اليوم الاثنين ، إن مجلس الوزراء ، وافق على ميزانية تكميلية بقيمة 27.89 مليار بر (877.87 مليون دولار) للسنة المالية 2019/2020 لتمويل إصلاحات اقتصادية.يضاف التمويل إلى 386.9 مليار بر من الإنفاق الحكومي وافق عليه البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي والبالغ عدد سكانه 109 ملايين، نسمة في 2019.

وجاء في البيان - الذي نُشر في صفحة مكتب رئيس الوزراء على فيسبوك- "تم تخصيص 18 مليار بر من إجمالي الميزانية التكميلية للتغلب على التحديات الاقتصادية الحالية". ولم يقدم البيان تفاصيل.

وأضاف قائلا "باقي الأموال، وهي مليارا بر و7.9 مليار بر، ستُخصص لبرامج شبكة الأمان وتطبيق المساواة في الأجر عن العمل المتكافئ في البلاد، على الترتيب".

من جهة أخرى ، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، الأحد، الدكتور آبى أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الذى يزور الإمارات حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية ترحيب بن زايد بزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الإمارات ، خلال اللقاء الذي جرى فى أبوظبى، وبحثا مجالات التعاون المتعددة وفرص تعزيزها بين دولة الإمارات وإثيوبيا في مختلف القطاعات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

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وأعرب الجانبان عن ارتياحهما إلى ما وصلت إليه العلاقات الثنائية من تقدم وتطور، مؤكدين حرصهما المشترك على تدعيمها وتوسيعها.

كما تبادل بن زايد والدكتور آبى أحمد وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.