شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام.. وطرح صندوق للمتاجرة فى الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.45% رابحا 35.59 نقطة ليغلق عند مستوى 7872.55 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 4.7% خاسرا 382.44 نقطة ليغلق عند مستوى 7748.65 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 99.2 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 136 شركة، فيما تراجعت 48 شركة.

وارتفع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.08%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.97%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.93%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.89%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.88%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.74%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.65%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.63%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.48%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.33%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.31%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.22%.

وجاء سهم "الأندلس" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.96%، ثم الشرقية للتنمية بنسبة 6.07%، ثم سلامة بنسبة 4.78%، فيما جاء سهم "ساب للتكافل" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.43%، ثم متطورة بنسبة 2.17%، ثم باعظيم بنسبة 1.88%.

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وفى سياق آخر أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة البلاد للاستثمار طرح وحدات "صندوق البلاد المتداول للمتاجرة في الذهب" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

ويمكن الحصول على شروط وأحكام "صندوق البلاد المتداول للمتاجرة في الذهب" في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

فيما أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، عن موافقة مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد، مساء أمس الأحد، على تعيين الدكتور زياد بن عثمان إبراهيم الحقيل رئيساً لمجلس إدارة الشركة اعتباراً من 17 فبراير 2020م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس فى 29 يونيو 2021.

يحمل الدكتور زياد الحقيل درجتي الدكتوراه والماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة، ويشغل عضوية مجلس الإدارة لعدد من الشركات والمؤسسات، تقلد الدكتور زياد الحقيل عدداً من المناصب الإدارية المهمة أبرزها منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة والرئيس التنفيذي للشركة التعليمية المتطورة ووكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية والمشرف على معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة.

وشكر أعضاء مجلس الإدارة الدكتور عبدالرؤوف محمد مناع، للجهود التي قام بها خلال فترة تكليفه بمهام رئيس مجلس الإدارة، وإدارته للشركة بحكمة وخبرة واقتدار.