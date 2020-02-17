شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتخلي عن أعلى مستوى فى 4 أشهر بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، بفعل نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن تظل العملة الأمريكية مدعومة بالبيانات الاقتصادية القوية ، والتي عززت مؤشرات اتساع نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 99.04 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.16 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.17 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 99.17 نقطة ، بفضل استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة.

زادت تلك البيانات من مؤشرات اتساع نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام ، الأمر الذي عزز احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي على معدلات الفائدة دون أي تغيير عن نطاقها الحالي عند 1.75% على مدار العام بالكامل.

تغيب اليوم البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة مع إغلاق الأسواق الأمريكية لقضاء عطلة عامة فى البلاد احتفالا بيوم الرؤساء.