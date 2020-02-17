شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى أسبوعين بعد إجراءات دعم الاقتصاد الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، بعد الإعلان عن إجراءات دعم الاقتصاد فى الصين "أكبر مستهلك للسلع و المعادن فى العالم".

ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 0.9% إلى مستوي 17.89$ الأعلى منذ 3 شباط/فبراير الجاري ، من مستوي الافتتاح عند 17.72$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 17.68$.

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حقق المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل الطلب المرتفع على أصول الملاذات الآمنة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بدعم نشاط الطلب الاستثماري.

فى أحدث إجراءات دعم الاقتصاد ،أعلن بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" يوم الاثنين عن تقديم تمويلا متوسط الأجل قدره 200 مليار يوان "29 مليار دولار أمريكي" إلى المؤسسات المالية ، مع خفض الفائدة على تلك القروض بمقدار عشر نقاط أساس إلى 3.15% بدلا من 3.25%.