شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات: استقرار صادرات الخام السعودى عند 7.37 مليون برميل يوميا فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين استقرار صادرات السعودية من النفط الخام فى ديسمبر دون تغير عند 7.370 مليون برميل يوميا. تقدم الرياض وسائر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة، التى تنشرها بدورها فى موقعها على الإنترنت.

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