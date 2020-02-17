شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: شركة صينية تشترى خامى عمان وزاكوم العلوى تحميل أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ثلاثة مصادر تجارية لرويترز اليوم الاثنين، إن رونغ شنغ الصينية للبتروكيماويات اشترت مليوني برميل من الخام العماني ومليون برميل من خام زاكوم العلوي للتحميل في أبريل من خلال عطاء فوري شارك فيه عدد محدود من الموردين. وجرى شراء الخام العماني بعلاوة بين 30 و45 سنتا للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي. Advertisements وبلغت علاوة خام زاكوم أقل من عشرة سنتات للبرميل فوق أسعار دبي المعروضة.

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