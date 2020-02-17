- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لمستوى قياسي جديد بعد إجراءات تحفيزية فى الصين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لمستوى قياسي جديد ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا فى الجلسة السابقة ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، خاصة بعد الإعلان عن إجراءات تحفيزية جديدة فى الصين ، لدعم ثاني أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا.
ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 432.48 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.1% ، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح.
وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنسبة 1.5 % ،فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل سلسلة من النتائج الإيجابية لكبرى الشركات والبنوك الأوروبية ، وبعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.
ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين ليسجل مستوي قياسي جديد ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.
تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.2% ، مع انتعاش معظم أسهم القطاع ، بعد أخبار دعم الاقتصاد الصيني.
أعلن بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" يوم الاثنين عن تقديم تمويلا متوسط الأجل قدره 200 مليار يوان "29 مليار دولار أمريكي" إلى المؤسسات المالية ، مع خفض الفائدة على تلك القروض بمقدار عشر نقاط أساس إلى 3.15% بدلا من 3.25%.
وتهدف تلك الخطوة إلى حماية ثاني أكبر اقتصاد فى العالم من تداعيات الفيروس التاجي ، والذي أصاب الآن أكثر من 70 ألف حالة وقتل حوالي 1,770 شخص ،وفقا لبيانات اللجنة الصحية الوطنية فى الصين.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بحوالي 0.2%.
فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.2% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.25% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.3 % ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.2 % ، ليسجل مستوي قياسي جديد عند 13,795.24 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأوروبية تقفز لمستوى قياسي جديد بعد إجراءات تحفيزية فى الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.