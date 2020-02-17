شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لمستوى قياسي جديد بعد إجراءات تحفيزية فى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لمستوى قياسي جديد ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا فى الجلسة السابقة ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، خاصة بعد الإعلان عن إجراءات تحفيزية جديدة فى الصين ، لدعم ثاني أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 432.48 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.1% ، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنسبة 1.5 % ،فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل سلسلة من النتائج الإيجابية لكبرى الشركات والبنوك الأوروبية ، وبعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين ليسجل مستوي قياسي جديد ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

Advertisements

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.2% ، مع انتعاش معظم أسهم القطاع ، بعد أخبار دعم الاقتصاد الصيني.

أعلن بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" يوم الاثنين عن تقديم تمويلا متوسط الأجل قدره 200 مليار يوان "29 مليار دولار أمريكي" إلى المؤسسات المالية ، مع خفض الفائدة على تلك القروض بمقدار عشر نقاط أساس إلى 3.15% بدلا من 3.25%.

وتهدف تلك الخطوة إلى حماية ثاني أكبر اقتصاد فى العالم من تداعيات الفيروس التاجي ، والذي أصاب الآن أكثر من 70 ألف حالة وقتل حوالي 1,770 شخص ،وفقا لبيانات اللجنة الصحية الوطنية فى الصين.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بحوالي 0.2%.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.2% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.25% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.3 % ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.2 % ، ليسجل مستوي قياسي جديد عند 13,795.24 نقطة.