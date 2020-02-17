شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلي عن ذروة أسبوعين بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى نحو أسبوعين ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بالإضافة إلى تباطؤ طلب المعدن كملاذ آمن ، فى ظل صعود معظم أسواق الأسهم العالمية بعد إجراءات تحفيزية فى الصين.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.2% إلى 1,578.86$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,582.19$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,583.78$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى نحو أسبوعين عند 1,584.97$ للأونصة ، بفضل الطلب المرتفع على المعدن كملاذ آمن.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 0.9% ، فى ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر ،بفعل مخاوف تضرر الاقتصاد العالمي جراء تفشي فيروس كورونا فى الصين.

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ارتفعت معظم أسواق الأسهم فى أسيا ،وصعدت مؤشرات السوق الصيني بأكثر من 2% ،واستهلت الأسهم الأوروبية أولى جلسات الأسبوع باللون الأخضر ، فى ظل معنويات مرتفعة تسيطر على المستثمرين ، خاصة بعد الإعلان عن إجراءات تحفيزية جديدة فى الصين لدعم ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

خفض البنك المركزي الصيني يوم الاثنين سعر الفائدة على القروض متوسطة الأجل، ضمن محاولات صانعي السياسات النقدية، امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي، والذي يعطل أنشطة الشركات بشدة.

يتداول مؤشر الدولار يوم الاثنين بالقرب من أعلى مستوياته فى أربعة أشهر ، عاكسا استمرار الأداء القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،الأمر الذي يضغط بالسلب أيضا على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بمقدار 1.76 طن متري ليرتفع الإجمالي إلى 923.99 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.