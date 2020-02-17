وزارة: فائض ميزانية تركيا 21.5 مليار ليرة في يناير

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أظهرت بيانات من وزارة الخزانة والمالية التركية اليوم الاثنين تحقق ميزاينة تركيا فائضا بلغ 21.5 مليار ليرة (3.56 مليار دولار) في يناير كانون الثاني، بعد عجز في ديسمبر كانون الأول قدره 30.8 مليار.

وحققت ميزانية يناير كانون الثاني فائضا أوليا، لا يشمل مدفوعات الفوائد، قدره 34.2 مليار ليرة، حسبما ذكرته الوزارة. وفي العام الماضي بأكمله، اتسع عجز الميزانية 69.9 بالمئة إلى 123.69 مليار ليرة.