الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ويسجل 15.58جنيهًا.. تعرف على البنوك الأقل سعرًا

واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري في تعاملات، اليوم الاثنين، حيث سجل فى البنك التجارى الدولى "cib " 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

فيما سجل سعره في البنك الأهلي المصرى عند 15.61جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.62جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

قال محسن عادل، الخبير الاقتصاد والاستثمار، إن سعر الدولار ينخفض حاليا في ظل زيادة إيرادات الدولة من حركة السياحة والصادرات، وتحويلات المصريين من الخارج، مضيفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن البنك المركزي نفذ العديد من المبادرات التحفيزية للاقتصاد مثل التمويل العقاري والمصانع المتعثرة.

وتابع خبير الاقتصاد والاستثمار "لليوم السابع"، أن مبادرة دعم المصانع المتعثرة تؤدي إلى زيادة حجم المعروض من المنتجات في السوق ما يخفض اسعارها، وإعادة دخل للدولة كان مفقودًا وزيادة والصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأضاف محسن عادل، أن هناك تقريرا صدر عن وزارة المالية بشأن النصف الأول من العام المالي، والذي أفضى إلى تلاشي دعم الدولة للكهرباء، وانخفاض الدعم الموجه للوقود إلى 9.8 مليار جنيه، وارتفاع حجم الاحتياطي، وتحقيق فائض في الإنتاج، وانخفاض عجز الموازنة.

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

15.61جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.62 جنيه للشراء.

15.71جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.72 جنيه للبيع.



بنك أبو ظبى الإسلامي

15.61جنيه للشراء.

15.71جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

15.60جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.62 جنيه للشراء.

15.70جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.72 جنيه للبيع.

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البنك التجارى الدولى cib

15.58جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.59 جنيه للشراء.

15.68جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.69 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

15.59 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.60 جنيه للشراء.

15.69جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.70 جنيه للبيع.



بنك مصر

15.61 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.62 جنيه للشراء.

15.71جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.72 جنيه للبيع.

بنك عودة

15.61 جنيه للشراء.

15.71جنيه للبيع.

البنك العربى الإفريقي الدولي

15.59 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.60 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.61 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.62 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.72 جنيه للبيع.