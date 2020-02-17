شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: وزير الطاقة يبحث التعاون ضمن أوبك+ مع نظيره الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الطاقة الروسية فى بيان إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك بحث بالهاتف مع وزير النفط الإيرانى بيجن زنغنه اليوم الاثنين التعاون فى إطار مجموعة أوبك+.

أضافت الوزارة أن المسؤولين تناولا أيضا حالة أسواق النفط العالمية.

كان الكرملين قد أكد، يوم الخميس الماضى، إن روسيا لم تبت بعد في تمديد اتفاق مبرم مع أوبك ومنتجي نفط آخرين لخفض إنتاج الخام.

وقال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن روسيا ستعلن موقفها بشأن اتفاق جديد لتحالف أوبك+ في الوقت المناسب، وينتهي الاتفاق الحالي فى نهاية مارس

كان وزير الطاقة بقازاخستان، قال، الأربعاء، إن روسيا وقازاخستان ستنسقان التوصل إلى موقف مشترك بشأن تخفيضات إضافية محتملة لإنتاج النفط مع أوبك وحلفائها.

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وتحاول السعودية ذات الصوت القوي في أوبك إقناع روسيا بالانضمام إلى تخفيضات أكبر لإنتاج النفط.

وقالت موسكو إنها ستكشف عن موقفها إزاء هذا المقترح خلال الأيام المقبلة.

وقال وزير الطاقة، بقازاخستان نورلان نوجاييف، الذي يزور موسكو لإجراء محادثات، إنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد، لكنه أضاف أن نور سلطان وموسكو ستنسقان موقفيهما.

وقال "سنتفق على مواقف (مع بعضنا البعض) لأن قازاخستان وروسيا شريكتان استراتيجيتان".