شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "إنوفست" ترتفع 26% فصلياً وتتراجع 49% خلال عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة إنوفست، المعلنة اليوم الإثنين، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 26% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، إنها حققت صافي أرباح- لحاملي أسهم الشركة الأم- بقيمة 2.14 مليون دولار، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.70 مليون دولار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وتأثرت أرباح الربع الرابع من العام 2019 بارتفاع الإيرادات التشغيلية إلى 6.3 مليون دولار، مقابل مبلغ 4.22 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2018 بارتفاع وقدره 49%.

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هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 7.2 مليون دولار خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 14 مليون دولار خلال العام 2018، بانخفاض وقدره 49%.

وتجدر الإشارة إلى أن إنوفست كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 790 ألف دولار خلال الربع الثالث من عام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 2.38 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2018.

وأرجعت الشركة تراجع هبوط إلى زيادة المصروفات التشغيلية بنسبة 22% لتصل إلى 3.1 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل 2.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام 2018.

كذلك تراجعت أرباح التسعة الأشهر الأولى من العام 2019 بنسبة 57.3% لتصل إلى 5.6 مليون دولار، مقابل 13.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.