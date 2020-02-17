شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع قليلا من أعلى مستوى فى أسبوعين والأنظار على تطورات فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية قليلا بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى اليوم السابق ، بفعل نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، مع استمرار تركيز السوق على تطورات انتشار فيروس كورونا فى الصين وتأثيره السلبي على مستويات الطلب فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 51.84$ ، من مستوى الافتتاح عند 52.24$، و سجل أعلى مستوي عند 52.25$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 56.85$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 57.32$ ، وسجل أعلى مستوي عند 57.46$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.3% ،وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 52.32$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.6% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجلت مستوي 57.50$ للبرميل الأعلى منذ 31 كانون الثاني/يناير الماضي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 4.4 % ، فى أول مكسب أسبوعي خلال شهر ونصف ، بفضل آمال خفض إمدادات تحالف أوبك بلس.

فى أحدث البيانات الرسمية ، أعلنت السلطات الصحية الصينية يوم الاثنين ،ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 70,548حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 1,770 حالة.

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وتحذر معظم المؤسسات والخبراء ،من تضرر النمو الاقتصادي فى الصين والعالم نتيجة تفشي المرض ،وهو ما يعني ضعف الطلب على النفط فى سوق ينعم بوفرة المعروض ولا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي ، إن الفيروس الصيني سوف يتسبب فى انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 435 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري ، فى أول انخفاض ربع سنوي منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2009.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتها أيضا للطلب على الخام فى 2020 بمقدار 200 ألف برميل يوميا ، بعد تراجع الطلب الصيني بشدة، بسبب فرض قيود على السفر وإجراءات الحجر الصحي.

عززت تلك التوقعات القاتمة لمستويات الطلب العالمي آمال تحرك تحالف أوبك بلس سريعا لدعم السوق ، من خلال تعميق التخفيضات الحالية ، لتحقيق التوازن بالسوق ودعم الأسعار.

وكانت اللجنة الفنية لتحالف"أوبك بلس" قد أوصت مؤخرا ، بضرورة إجراء خفض إضافي بشكل مؤقت بحوالي 600 ألف برميل يوميا حتى حزيران/يونيو القادم.