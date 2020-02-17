شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يزحف نحو أقل مستوى في 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

يكافح اليورو قرب أقل مستوى في ثلاث سنوات اليوم الاثنين وسط قلق المستثمرين حيال ضعف النمو في المنطقة بينما يبدو أن جهود الصين للحد من الضرر الناجم من تفشي الفيروس تشيع الهدوء في الأسواق ليسجل اليوان الدولار الاسترالي مكاسب.

وارتفع اليورو إلى 1.0845 دولار في التعاملات المبكرة لكنه لامس في وقت سابق 1.0817 دولار وهو أدنى مستوى منذ منتصف 2017.

ولم يتأثر الين بضعف بيانات النمو الاقتصادي ليجري تداوله بانخفاض 0.1 بالمئة إلى 109.84 ين للدولار.