شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين بصدد استئناف التصحيح الصاعد-تحليل - 17-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج بثباته المتكرر فوق مستوى 142.30 عن استعداده لتجديد المحاولات التصحيحية الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها مستوى 143.80 وصولا نحو 144.55 خلال الفترة القادمة.

ما يجب التنويه له, أن محاولة تسلل السعر دون الدعم المستقر عند 142.30 فإن ذلك سيلغي النظرة الإيجابية وليبدأ بتشكيل تداولات سلبية قوية قد تدفع به للهبوط نحو 140.25 ليشكل ذلك المحطة السلبية الأولى للميل الهابط.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.70 و 143.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد