شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية- تحليل - 17-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار الزوج الهابط باستقراره المتكرر دون الحاجز المتمثل بمستوى 120.30 ليزيد ذلك من فرص استئنافه للهجوم السلبي ولنبقى بانتظار تقديمه لضغط جديد على مستوى 118.55 والذي بكسره قد تمتد التداولات نحو 117.50 خلال الفترة القادمة.

من العوامل المؤيدة للترجيح السلبي, تمركز مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع ليزيد بدوره من فرص تجميع السعر للعزم السلبي وليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات السلبية المذكورة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 119.80 و 118.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط