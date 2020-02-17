شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقبع عند أدنى مستوى فى 3 سنوات تقريبا مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود من التعاملات قرب أدنى مستوى فى ثلاث سنوات تقريبا مقابل الدولار الأمريكي ، حيث لا تزال العملة الأوروبية الموحدة تخضع لمخاوف الركود الاقتصادي فى القارة العجوز ،والتي قد تدفع البنك المركزي الأوروبي قريبا جدا لاتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لدعم الاقتصاد فى مواجهة المخاطر المتزايدة.

يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بحلول الساعة 08:25 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.0838$ من سعر الافتتاح 1.0841$ بعد تسجيله أعلى سعر 1.0843$ ، وأدنى سعر 1.0833$.

أنهي اليورو تعاملات يوم الجمعة منخفضا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى 33 شهرا عند 1.0827$ ، بعد بيانات ضعيفة عن الناتج المحلي الإجمالي فى ألمانيا وأوروبا خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 1.1% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

Advertisements

تعاذ تلك الخسائر الأسبوعية المتتالية إلى التوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي والحاجة إلى إجراءات تحفيزية جديدة من البنك المركزي ، فى المقابل الصعود الواسع للعملة الأمريكية بدعم توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة.

أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الجمعة ركود الاقتصاد الألماني فى الربع الرابع/2019 ، بسبب ضعف الاستهلاك الخاص وتراجع الإنفاق الحكومي.

ونما اقتصاد منطقة اليورو بمعدل 0.1% على أساس ربع سنوي فى الربع الرابع / 2019 ، طبقا لمعظم التوقعات فى السوق ،والذي يعد أضعف وتيرة نمو للاقتصاد الأوروبي منذ عام 2014.

ومما لا شك فيه ،إنه مع استمرار الاقتصاد الأوروبي فى الإفصاح عن المزيد من البيانات الضعيفة ، سوف يكون المركزي الأوروبي مجبرا على التدخل السريع مرة أخرى ، بهدف دعم الاقتصاد فى مواجهة المخاطر المتزايدة ، خاصة خطر الركود الاقتصادي وضعف التضخم.